İlk maçında Bölgesel Amatör Ligdeki İstanbul'un güçlü temsilcisi Küçükçekmece Sinopspor'u, ikinci hazırlık maçında Çilimli Belediyespor'u 1-0 mağlup eden, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Gençlikspor, üçüncü hazırlık maçında Kozlu Belediyespor ile karşılaştı.
Bolu Vonresort Abant Otel Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Gençlikspor, Bölgesel Amatör Ligdeki Zonguldak temsilcisi Kozlu Belediyespor'u Mehmet Sait Üzümcü'nün 20.dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.
Hazırlık maçların galibiyetlerle sonuçlandıran temsilcimizin Bolu kampı da Kozlu maçı sonrası sona erdi. Takım 3 günlük iznin ardından tekrardan Kahramanmaraş’ta toplanacak.