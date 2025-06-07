Avustralya'da yaşayan Mitchell Ring ve Jennifer Colin çifti, Melbourne’den Venedik’e giden uçakta tüyler ürperten bir olay yaşadı. Uçuş sırasında ismi açıklanmayan bir kadın yolcu fenalaşarak hayatını kaybetti. Cansız bedenin uçakta saatler boyunca yanlarında tutulduğunu söyleyen çift, yaşadıkları travmayı anlattı.

"Kadın Koridorda Yığıldı, Müdahale Ettiler Ama Kurtarılamadı"

“A Current Affair” adlı programa konuşan çift, trajik anları şu sözlerle dile getirdi:

“Personel hemen müdahale etti, onları tebrik ediyoruz. Kadını hayata döndürmek için ellerinden geleni yaptılar. Ancak maalesef kurtarılamadı. Bu olay tam gözlerimizin önünde gerçekleşti. İzlemek gerçekten yürek parçalayıcıydı.”

Uçakta meydana gelen ölüm sonrası kabin ekibi, kadının bedenini koridordan geçirmek istedi ancak vefat eden kadının fiziksel yapısı nedeniyle bu mümkün olmadı.

“4 Saat Boyunca Cansız Bedenle Yan Yana Oturduk”

Mitchell Ring, kabin ekibinin yanlarında boş koltuk olduğunu fark ettikten sonra, kadının cansız bedenini battaniyeye sararak bu koltuklara yerleştirdiklerini söyledi.

“Doha’ya giden uçuşun son dört saatinde, onunla yan yana oturmak zorunda kaldık. Ne yapacağımızı bilemedik, çok zordu,” dedi.

"Yüzünü Gördüm… HavaYolu Şirketi Hiçbir Destek Sunmadı"

Doha’ya inişin ardından polis ve sağlık ekipleri uçağa geldi. Ring, bu sırada kadının yüzünü görmek zorunda kaldığını söyledi:

“Battaniyeyi kaldırdıklarında kadının yüzünü doğrudan gördüm. Bu, hayatım boyunca unutamayacağım bir sahne.”

Çift, yaşadıkları bu travmatik olay sonrası havayolu şirketi’nin kendilerine herhangi bir psikolojik veya duygusal destek sunmadığını iddia etti.