Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci turnuvasının rövanşlarında 13 maç yapılacak.

İlk maçı evinde 1-0 kaybeden Trabzonspor, rövanş mücadelesinde Avusturya ekibi Rapid Wien'e konuk olacak.

Tur atlayan takımlar, play-off'larda mücadele etmeye hak kazanacak. Play-off karşılaşmaları, 22 ve 29 Ağustos'ta oynanacak.

Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu rövanş maçlarının (TSİ) programı şöyle:

Yarın:

20.30 The New Saints (Galler) - Petrocub (Moldova): (0-1)

14 Ağustos Çarşamba:

19.00 RFS (Letonya) - Santa Coloma (Andorra) (2-0)

15 Ağustos Perşembe:

19.00 Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Dinamo Minsk (Belarus) (0-2)

19.00 Rapid Wien (Avusturya) - Trabzonspor (1-0)

20.00 Elfsborg (İsveç) - Rijeka (Hırvatistan) (1-1)

20.00 Viktoria Plzen (Çekya) - Kryvbas (Ukrayna) (2-1)

21.00 Cercle Brugge (Belçika) - Molde (Norveç) (0-3)

21.15 Ajax (Hollanda) - Panathinaikos (Yunanistan) (1-0)

Beşiktaş sezonu Samsunspor maçı ile açacak Beşiktaş sezonu Samsunspor maçı ile açacak

21.30 Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Panevezys (Litvanya) (2-1)

21.30 Lugano (İsviçre) - Partizan (Sırbistan) (1-0)

21.30 Servette (İsviçre) - Braga (Portekiz) (0-0)

22.00 Borac Banja Luka (Bosna Hersek) - Klaksvik (Faroe Adaları) (1-2)

22.00 Shamrock Rovers (İrlanda) - Celje (Slovenya) (0-1)

Editör: Ahmet TATLI