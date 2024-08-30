Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi’nde kura çekimleri yapıldı.

Kura çekimi Monako’da bulunan Grimaldi Forum'da çekildi.

Eski futbolcular Glen Strömberg ve Aritz Aduriz tarafından çekimler gerçekleştirildi.

Bu sezon yeni formatında 36 takımla oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe 2., Galatasaray 3., Beşiktaş da 4. torbadan kuraya katıldı.

TEMSİLCİLERİMİZİN RAKİPLERİ

Fenerbahçe'nin rakipleri: Slavia Prag (D), Manchester United, Lyon, AZ (D), Union, Midtjylland (D), Athletic Bilbao, Twente (D)

Galatasaray'ın rakipleri: Tottenham, Ajax (D), PAOK, AZ Alkmaar (D), Malmö (D), Dinamo Kiev, Elfsborg, RFS (D)

Beşiktaş'ın rakipleri: E. Frankfurt, Ajax (D), Maccabi, Lyon (D), Malmö, Bodo/Glimt (D), Athletic Bilbao, Twente (D)

1. TORBADAKİ TAKIMLARIN RAKİPLERİ

Roma: Frankfurt, Tottenham, Braga, AZ, Dinamo Kiev, Union, Bilbao, Elfsborg

Manchester United: Rangers, Porto, PAOK, Fenerbahçe, Bodo, Viktoria, Twente, FCSB

Porto: Man United, Lazio, Olympiakos, Maccabi, Midtjylland, Bodo, Hoffenheim, Anderlecht

Ajax: Lazio, Slavia, Maccabi, Sociedad, Galatasaray, Qarabağ, Beşiktaş, RFS

Rangers: Tottenham, Man United, Lyon, Olympiakos, Union, Malmö, FCSB, Nice

E. Frankfurt: Roma, Slavia, Ferençvaroş, Lyon, Viktoria, Midtjylland, RFS, Beşiktaş

Lazio: Porto, Ajax, Sociedad, Braga, Ludogorets, Dinamo Kiev, Nice, Twente

Tottenham: Roma, Rangers, AZ, Ferençvaroş, Qarabağ, Galatasaray, Elfsborg, Hoffenheim,

Slavia Prag: Frankfurt, Ajax, Fenerbahçe, PAOK, Malmö, Ludogorets, Anderlecht, Athletic

2. TORBADAKİ TAKIMLARIN RAKİPLERİ

Real Sociedad: Ajax, Lazio, PAOK, Maccabi Tel Aviv, Dinamo Kiev, Viktoria Plzen, Anderlecht, Nice

AZ Alkmaar: Roma, Tottenham, Fenerbahçe, Ferençvaroş, Galatasaray, Ludogorets, Elfsborg, Athletic

Braga: Lazio, Roma, Maccabi, Olympiakos, Bodo, Union, Hoffenheim, Elfsborg

Olympiakos: Rangers, Porto, Braga, Lyon, Qarabağ, Malmö, Twente, FCSB

Lyon: Frankfurt, Rangers, Olympiakos, Fenerbahçe, Ludogorets, Qarabağ, Beşiktaş, Hoffenheim

PAOK: Slavia, Man United, Ferençvaroş, Sociedad, Viktoria, Galatasaray, FCSB, RFS

Maccabi Tel Aviv: Porto, Ajax, Sociedad, Braga, Midtjylland, Bodo, RFS, Beşiktaş

Ferençvaroş: Tottenham, Frankfurt, AZ, PAOK, Malmö, Dinamo Kiev, Nice, Anderlecht

3. TORBADAKİ TAKIMLARIN RAKİPLERİ

Karabağ: Ajax, Tottenham, lyon, Olympiakos, Malmö, Bodo, Elfsborg

V. Plzen: Man United, Frankfurt, Sociedad, PAOK, Ludogorets, Dinamo Kiev, Anderlecht, Athletic Bilbao

Bodo/Glimt: Porto, Man United, Maccabi, Braga, Qarabağ, Union, Beşiktaş, Nice

Union Saint Gilloise: Roma, Rangers, Braga, Fenerbahçe, Bodo, Midtjlland, Nice, Twente

Dinamo Kiev: Lazio, Roma, Ferençvaroş, Sociedad, Plzen, Galatasaray, RFS, Hoffenheim

Ludogorets: Slavia, Lazio, AZ, Lyon, Midtjylland, Viktoria, Athletic, Anderlecht

Midtylland: Frankfurt, Porto, Fenerbahçe, Maccabi, Union, Ludogorets, Hoffenheim, FCSB

Malmö: Rangers, Slavia, Olympiakos, Ferençvaroş, Galatasaray, Qarabağ, Twente, Beşiktaş

4. TORBADAKİ TAKIMLARIN RAKİPLERİ

Athletic Bilbao: Slavia, Roma, AZ, Fenerbahçe, Viktoria, Ludogorets, Elfsborg, Beşiktaş

Hoffenheim: Tottenham, Porto, Lyon, Braga, Dinamo Kiev, Midtjylland, FSCB, Anderlecht

Nice: Rangers, Lazio, Sociedad, Ferençvaroş, Bodo, Union, Twente, Elfsborg

Anderlecht: Porto, Slavia, Ferençvaroş, Sociedad, Ludogorets, Viktoria, Hoffenheim, RFS

Twente: Lazio, Man United, Fenerbahçe, Olympiakos, Union, Malmö, Beşiktaş, Nice

FCSB: Man United, Rangers, Olympiakos, PAOK, Midtjylland, Qarabağ, RFS, Hoffenheim

RFS: Ajax, Frankfurt, PAOK, Maccabi, Galatasaray, Dinamo Kiev, Anderlecht, FCSB

Elfsborg: Roma, Tottenham, Braga, AZ, Qarabağ, Galatasaray, Nice, Athletic Bilbao

ORGANİZASYONUN FORMATI

Lig formatı şeklinde düzenlenecek organizasyonda ilk maçlar, 25-26 Eylül tarihlerinde oynanacak ve bu etap 30 Ocak 2025'te sona erecek.

Takımlar her torbadan 2'şer takımla eşleşmek üzere 4'ü evinde 4'ü deplasmanda toplam 8 maç oynayacak.

Bu aşamayı ilk 8 sırada tamamlayan takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek.

Puan cetvelini 9 ile 24. sırada bitiren ekipler ise play-Off'ta karşılaşacak. Play-Off'ta 9 ile 16. sırada yer alan takımlar ile 17 ve 24. sırada bulunan takımlar karşı karşıya gelecek.

Bu eşleşmelerde rakiplerine üstünlük sağlayan 8 takım daha son 16 turuna çıkacak.

Lig aşamasında ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise Avrupa defterini kapatacak.

FİNAL BILBAO'DA

UEFA Avrupa Ligi’nde 2024-2025 sezonu final maçı 21 Mayıs 2025 Çarşamba günü İspanya’nın Bilbao kentinde bulunan San Mames Stadyumu’nda oynanacak.