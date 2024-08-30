Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi’nde kura çekimleri yapıldı.
Kura çekimi Monako’da bulunan Grimaldi Forum'da çekildi.
Eski futbolcular Glen Strömberg ve Aritz Aduriz tarafından çekimler gerçekleştirildi.
Bu sezon yeni formatında 36 takımla oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe 2., Galatasaray 3., Beşiktaş da 4. torbadan kuraya katıldı.
TEMSİLCİLERİMİZİN RAKİPLERİ
Fenerbahçe'nin rakipleri: Slavia Prag (D), Manchester United, Lyon, AZ (D), Union, Midtjylland (D), Athletic Bilbao, Twente (D)
Galatasaray'ın rakipleri: Tottenham, Ajax (D), PAOK, AZ Alkmaar (D), Malmö (D), Dinamo Kiev, Elfsborg, RFS (D)
Beşiktaş'ın rakipleri: E. Frankfurt, Ajax (D), Maccabi, Lyon (D), Malmö, Bodo/Glimt (D), Athletic Bilbao, Twente (D)
1. TORBADAKİ TAKIMLARIN RAKİPLERİ
Roma: Frankfurt, Tottenham, Braga, AZ, Dinamo Kiev, Union, Bilbao, Elfsborg
Manchester United: Rangers, Porto, PAOK, Fenerbahçe, Bodo, Viktoria, Twente, FCSB
Porto: Man United, Lazio, Olympiakos, Maccabi, Midtjylland, Bodo, Hoffenheim, Anderlecht
Ajax: Lazio, Slavia, Maccabi, Sociedad, Galatasaray, Qarabağ, Beşiktaş, RFS
Rangers: Tottenham, Man United, Lyon, Olympiakos, Union, Malmö, FCSB, Nice
E. Frankfurt: Roma, Slavia, Ferençvaroş, Lyon, Viktoria, Midtjylland, RFS, Beşiktaş
Lazio: Porto, Ajax, Sociedad, Braga, Ludogorets, Dinamo Kiev, Nice, Twente
Tottenham: Roma, Rangers, AZ, Ferençvaroş, Qarabağ, Galatasaray, Elfsborg, Hoffenheim,
Slavia Prag: Frankfurt, Ajax, Fenerbahçe, PAOK, Malmö, Ludogorets, Anderlecht, Athletic
2. TORBADAKİ TAKIMLARIN RAKİPLERİ
Real Sociedad: Ajax, Lazio, PAOK, Maccabi Tel Aviv, Dinamo Kiev, Viktoria Plzen, Anderlecht, Nice
AZ Alkmaar: Roma, Tottenham, Fenerbahçe, Ferençvaroş, Galatasaray, Ludogorets, Elfsborg, Athletic
Braga: Lazio, Roma, Maccabi, Olympiakos, Bodo, Union, Hoffenheim, Elfsborg
Olympiakos: Rangers, Porto, Braga, Lyon, Qarabağ, Malmö, Twente, FCSB
Lyon: Frankfurt, Rangers, Olympiakos, Fenerbahçe, Ludogorets, Qarabağ, Beşiktaş, Hoffenheim
PAOK: Slavia, Man United, Ferençvaroş, Sociedad, Viktoria, Galatasaray, FCSB, RFS
Maccabi Tel Aviv: Porto, Ajax, Sociedad, Braga, Midtjylland, Bodo, RFS, Beşiktaş
Ferençvaroş: Tottenham, Frankfurt, AZ, PAOK, Malmö, Dinamo Kiev, Nice, Anderlecht
3. TORBADAKİ TAKIMLARIN RAKİPLERİ
Karabağ: Ajax, Tottenham, lyon, Olympiakos, Malmö, Bodo, Elfsborg
V. Plzen: Man United, Frankfurt, Sociedad, PAOK, Ludogorets, Dinamo Kiev, Anderlecht, Athletic Bilbao
Bodo/Glimt: Porto, Man United, Maccabi, Braga, Qarabağ, Union, Beşiktaş, Nice
Union Saint Gilloise: Roma, Rangers, Braga, Fenerbahçe, Bodo, Midtjlland, Nice, Twente
Dinamo Kiev: Lazio, Roma, Ferençvaroş, Sociedad, Plzen, Galatasaray, RFS, Hoffenheim
Ludogorets: Slavia, Lazio, AZ, Lyon, Midtjylland, Viktoria, Athletic, Anderlecht
Midtylland: Frankfurt, Porto, Fenerbahçe, Maccabi, Union, Ludogorets, Hoffenheim, FCSB
Malmö: Rangers, Slavia, Olympiakos, Ferençvaroş, Galatasaray, Qarabağ, Twente, Beşiktaş
4. TORBADAKİ TAKIMLARIN RAKİPLERİ
Athletic Bilbao: Slavia, Roma, AZ, Fenerbahçe, Viktoria, Ludogorets, Elfsborg, Beşiktaş
Hoffenheim: Tottenham, Porto, Lyon, Braga, Dinamo Kiev, Midtjylland, FSCB, Anderlecht
Nice: Rangers, Lazio, Sociedad, Ferençvaroş, Bodo, Union, Twente, Elfsborg
Anderlecht: Porto, Slavia, Ferençvaroş, Sociedad, Ludogorets, Viktoria, Hoffenheim, RFS
Twente: Lazio, Man United, Fenerbahçe, Olympiakos, Union, Malmö, Beşiktaş, Nice
FCSB: Man United, Rangers, Olympiakos, PAOK, Midtjylland, Qarabağ, RFS, Hoffenheim
RFS: Ajax, Frankfurt, PAOK, Maccabi, Galatasaray, Dinamo Kiev, Anderlecht, FCSB
Elfsborg: Roma, Tottenham, Braga, AZ, Qarabağ, Galatasaray, Nice, Athletic Bilbao
ORGANİZASYONUN FORMATI
Lig formatı şeklinde düzenlenecek organizasyonda ilk maçlar, 25-26 Eylül tarihlerinde oynanacak ve bu etap 30 Ocak 2025'te sona erecek.
Takımlar her torbadan 2'şer takımla eşleşmek üzere 4'ü evinde 4'ü deplasmanda toplam 8 maç oynayacak.
Bu aşamayı ilk 8 sırada tamamlayan takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek.
Puan cetvelini 9 ile 24. sırada bitiren ekipler ise play-Off'ta karşılaşacak. Play-Off'ta 9 ile 16. sırada yer alan takımlar ile 17 ve 24. sırada bulunan takımlar karşı karşıya gelecek.
Bu eşleşmelerde rakiplerine üstünlük sağlayan 8 takım daha son 16 turuna çıkacak.
Lig aşamasında ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise Avrupa defterini kapatacak.
FİNAL BILBAO'DA
UEFA Avrupa Ligi’nde 2024-2025 sezonu final maçı 21 Mayıs 2025 Çarşamba günü İspanya’nın Bilbao kentinde bulunan San Mames Stadyumu’nda oynanacak.