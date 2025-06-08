Almanya - Fransa Maçı Ne Zaman Oynanacak?

UEFA Uluslar Ligi üçüncülük karşılaşması, 8 Haziran Pazar günü oynanacak. Dev mücadele, TSİ 16.00'da başlayacak.

Almanya - Fransa Maçı Hangi Kanalda?

Almanya ile Fransa arasında oynanacak olan UEFA Uluslar Ligi üçüncülük maçı, TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Maç Nerede Oynanacak?

Almanya - Fransa karşılaşması, Almanya'nın Stuttgart kentinde bulunan Mercedes-Benz Arena'da tek maç üzerinden oynanacak. Mücadelede Slovak hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak.

Almanya ve Fransa'nın Uluslar Ligi Yolculuğu

Fransa, A Ligi 2. Grup’ta İtalya, Belçika ve İsrail ile mücadele etti ve 13 puanla grubu lider tamamladı. Çeyrek finalde Hırvatistan’ı penaltılarla geçerek yarı finale yükseldi. Ancak nefes kesen yarı finalde İspanya’ya 5-4 mağlup olarak üçüncülük maçına çıktı.

Almanya ise A Ligi 3. Grup’ta Hollanda, Macaristan ve Bosna Hersek ile aynı gruptaydı ve 14 puanla grup lideri oldu. Çeyrek finalde İtalya’yı eleyen Almanya, yarı finalde Portekiz’e 2-1 yenilerek üçüncülük maçı oynamaya hak kazandı.

Yıldızlar Sahne Alacak

Almanya’da transfer döneminin gözde ismi Florian Wirtz, Fransa’da ise dünya futbolunun yıldız ismi Kylian Mbappé sahne alacak. İki güçlü ekip, UEFA Uluslar Ligi’nde üçüncülük için kıyasıya bir mücadele verecek.

Maçı kaçırmayın! Almanya - Fransa üçüncülük maçı 8 Haziran Pazar günü saat 16.00’da TV8 ekranlarında!