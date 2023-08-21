Siroza yakalanan ve tedavi süreci sonunda organ bağışına gerek kalmadığını belirten Ufuk Özkan katıldığı bir programda eski eşine nafaka ücretinden dolayı sitem etmişti.

Özkan'ın sözlerine eski eşinden jet yanıt geldi. Uzun bir süredir sirozla mücadele eden başarılı oyuncu Özkan Uğur, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın desteğiyle tedavi olduktan sonra Ömür Sabuncuoğlu'na verdiği ilk röportajda nafaka yüzünden eski eşine nafaka yüzünden sitem etti. Uğur'un "Nafaka zamanlarında çok görüşüyoruz, fazlasıyla görüşüyoruz ve bence herhalde en yüksek nafaka veren birkaç kişiden biriyimdir.

Ama bence nafaka sisteminde ciddi bir sıkıntı var" sözlerine cevap veren eski eşi de "Kendisi zevklerinden ödün vermiyor ama nafakayı düşürmek istiyor" dedi. Anadolu Ateşi'nin ilk dönem solist dansçılarından biri olan Nazan Özen, evlenip anne olduktan sonra eşinin isteğiyle mesleğini bırakmak zorunda kaldığını anlattı. Yaşadığı zorluklardan bahseden Özen, şunları söyledi: "Şu an hastalığıyla ilgili bu süreçte anlattıkları ödediği nafakayı indirme amaçlı kamuoyu oluşturma çabası… Ufuk bana 45 bin TL nafaka ödüyor. 35 bin TL'ye indirmek istiyor.