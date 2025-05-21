Kahramanmaraş’ta göz sağlığı alanında hizmet veren ve depremde hasar görmeyen Özel Uğur Göz Hastanesi, mevcut yerinde hizmetine aralıksız devam ediyor. Modern tıbbi altyapısı ve uzman kadrosuyla dikkat çeken hastane, göz hastalıklarının tedavisinde dünyadaki en güncel yöntemleri bölge halkıyla buluşturmaya devam ediyor.

Son olarak, yaşa bağlı olarak gelişen ve ciddi görme kayıplarına yol açabilen sarı nokta (makula dejenerasyonu) hastalığının tedavisinde kullanılan Valeda ışın tedavisi, Uğur Göz Hastanesi’nde uygulanmaya başlandı. Bu ileri teknoloji yöntemi, Türkiye’de sayılı merkezde bulunurken, artık Kahramanmaraş’ta da erişilebilir hale geldi.

Hastane Başhekimi ve Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Uğur Toka, sarı nokta hastalığının özellikle yaşlı bireylerde sık görüldüğünü belirterek şu bilgileri paylaştı:

“Makula bölgesi, gözün net ve detaylı görmeden sorumlu kısmıdır. Zamanla bu bölgenin hasar görmesi, yüz tanıma, kitap okuma gibi günlük yaşam aktivitelerinde ciddi zorluklara neden olur. Valeda ışın tedavisi, bu ilerleyici rahatsızlığın kontrol altına alınmasında büyük fayda sağlıyor.”

Hasta memnuniyetini her zaman ön planda tutan Uğur Göz Hastanesi, gelişmiş teknolojiyle donatılmış cihazları ve uzman ekibiyle Kahramanmaraş’ta göz sağlığı hizmetlerinde güvenilir bir merkez olmayı sürdürüyor. Hastane yetkilileri, bölge halkına kaliteli ve çağdaş sağlık hizmeti sunmaya kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.