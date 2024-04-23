Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın bu gece 2 "İskender-M" balistik füze ve 16 "Şahed" tipi insansız hava araçları (İHA) ile Ukrayna topraklarına saldırdığı belirtildi.

Açıklamada, hava kuvvetleri tarafından 15 İHA'nın, Kiev, Mikolayiv, Odessa ve Çerkası bölgelerinde düşürüldüğü kaydedildi.

Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergey Popko da İdare'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kiev'e İHA'ların Rusya'nın Kursk bölgesinden gönderildiğini belirterek, "İHA'lar Sumi, Çerkası bölgelerinden geçerek güneybatıdan Kiev'e girdi. Hava savunma kuvvetleri tarafından tüm düşman hedefi imha edildi." ifadesini kullandı.

Popko, başkente yönelik saldırı sonucu yaralı kimse ve hasar olmadığı bilgisini paylaştı.

Odessa Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Kiper de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun Odessa'ya düzenlediği İHA saldırısında evlerin hasar gördüğünü, 2'si çocuk 7 kişinin yaralandığını belirtti.