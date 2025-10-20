Kahramanmaraş Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı’nda Ülkü Ocakları Üniversite Teşkilatı tarafından açılan stant, gençlerin yoğun ilgisini çekti. Üniversite öğrencilerinden oluşan ekip, ziyaretçilere çeşitli eğitim materyalleri tanıtarak, bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi.

Stantta, Ziya Gökalp’in Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak adlı eserinin Ülkü Ocakları’na özel baskısı da sergilendi. Ayrıca ilkokuldan KPSS’ye kadar tüm eğitim kademelerine yönelik ücretsiz online ders içeriklerinin tanıtımı yapıldı. Katılımcılara, bu platformlardan nasıl yararlanabilecekleri konusunda bilgi verildi.

Ülkü Ocakları temsilcileri, fuarda yer almanın hem gençlerle doğrudan iletişim kurmak hem de toplumsal farkındalığı artırmak açısından önemli bir fırsat olduğunu belirtti.