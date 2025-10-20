İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen törene; Kahramanmaraş il protokolü, Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinin mahalle muhtarları yoğun katılım sağladı.

Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı hep bir ağızdan coşkuyla okundu.

Program kapsamında söz alan Kahramanmaraş Onikişubat Muhtarları Derneği Başkanı Ahmet Kılçık, günün anlam ve önemine dair muhtarlık makamının önemine vurgu yaparak, muhtarların yerel demokrasinin temel taşı olduğunu ifade etti.

Kahramanmaraş genelinde görev yapan mahalle muhtarları, halkla devlet arasında köprü olma görevlerini başarıyla sürdürüyor. Gelişen yerel yönetim anlayışı içerisinde, muhtarlık kurumunun güçlendirilmesi yönündeki çalışmalar da dikkat çekiyor.

Muhtarlar Günü’nün kutlandığı bu özel günde, devlet yetkilileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de muhtarlara olan desteklerini bir kez daha dile getirdi.