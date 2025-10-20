Şehrin sosyal yaşam alanlarından biri olan Çamlıca Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen etkinlik, yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Programa Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, muhtar dernek başkanları ve çok sayıda muhtar katıldı.

Samimi bir atmosferde geçen programda muhtarlar hem taleplerini dile getirdi hem de şehir yönetimiyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.

Programda konuşan Vali Mükerrem Ünlüer, muhtarlığın yerel yönetimlerin bel kemiği olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Kahramanmaraş’ın her noktasını ayağa kaldırmak, yeniden ihya ve inşa etmek için kıymetli muhtarlarımız ve tüm paydaşlarımızla koordineli bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Şehrimizin geleceğini hep birlikte inşa edeceğiz.”

Programda ayrıca ilçe muhtar dernek başkanları ve yönetim kurulu üyeleri de söz alarak, mahallelerde yaşanan sorunları dile getirdi ve kendilerini yalnız bırakmayan protokol üyelerine teşekkür etti.

Etkinlik, hatıra fotoğraflarının çekilmesi ve günün anısına muhtarlara hediye takdimiyle sona erdi.

19 Ekim Muhtarlar Günü programı, yerel yönetimlerin dayanışma ruhunu güçlendiren, samimi bir birliktelik örneği olarak hafızalarda yer etti.