Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Yalnız Değilsin Kahramanmaraş' konserinde şarkıcı Ali Kınık ve İlyas Öztürk sahne aldı.

Vatandaşlar Türk bayrakları ve telefonlarının ışıklarıyla konser alanında renkli görüntüler oluşturdu.

Konsere MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Oğuzhan Karamık ve MHP İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz de katıldı.

Düzenlenen konserin sadece moral konseri olmadığını ve yaşanan acıların ardından yeniden güçlenmenin umudu ve birlikteliğin bir simgesi olduğunu ifade eden Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanı Dursun Nar, KONUŞMASINI ŞÖYLE SÜRDÜRDÜ:

“Şehrinin ve hemşehrisinin her daim yanında olan Kahramanmaraş Ülkü Ocakları'nın ilk günkü aşkla yalnız değilsin Kahramanmaraş dediği hatırlatma gecesidir. 6 Şubat 2023 hepimizin hafızalarında en karanlık günlerden biri olarak kalmış ve hatıramızdan ASLA SİLİNMEYECEKTİR.HER BİRİMİZ BİR ANDA sevdiklerimizi kaybettik, yuvalarımız yıkıldı, kalbimizde derinizde bırakan bu felaket hayatlarımızı altüst etti. Kalbimiz değil bir kez daha parçalanıyor, gözlerimiz bir kez daha yaşarıyor. Bir kez daha acı içinde kavruluyoruz. Değerli hemşehrilerim sabahlara kadar konuşsak yaşadığımız acıyı tarif edemeyiz. Çünkü bu acı kelimelerle tarif edilmeyecek kadar yüreklerimiz silinmez izler bıraktı. Kahramanmaraş Ülkü Ocakları olarak bu büyük felaketin ilk anından itibaren acının karşısında yıkılmadan halkımızın yanında durduk” ifadelerini kullandı.

MHP Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Oğuzhan Karamık ve MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz birer selamlama konuşması yaptı.

Konser, sanatçılara yapılan plaket ve hediye takdiminin ardından son buldu.

Editör: Yunus Firdevsoğlu