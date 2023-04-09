Ultraslan yurtiçi ve Avrupa ultraslan’ın düzenlediği lunapark ve çocuk etkinliğinde depremzede çocuklar doyasıya eğlendi.



Etkinliğe aileler ve çocuklar yoğun ilgi gösterdi.



Ultraslan yurtiçi koordinatörü Kayacan Gürdal yapılan etkinlik hakkında bilgiler verdi.



