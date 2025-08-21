Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından uzunca bir aradan sonra yeniden hayata geçirilen Uluslararası Kahramanmaraş Geleneksel Ağustos Fuarı, büyük bir coşkuyla ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Şehrin kültürel ve ticari hayatına önemli katkılar sağlayan fuar, bu yıl da yoğun ilgi görüyor.

Aksu Haber olarak fuara katılan esnaf ve vatandaşlara duygu ve düşüncelerini sorduk.

Esnaf ve Vatandaşların büyük çoğunluğu, fuarın yeniden düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti ifade etti.

Uluslararası Kahramanmaraş Geleneksel Ağustos Fuarı, şehrin geleneksel kültürünü yaşatmaya ve şehir ekonomisine önemli katkılar sağlamaya devam ediyor.