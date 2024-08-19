Etkinliklerde geleneksel oyunlar geniş bir yer tutuyor. Halat çekme, mendil kapmaca, çuval yarışı, yumurta taşıma, ok atma ve deveye çevirme gibi oyunlar katılımcılara nostaljik ve eğlenceli anlar yaşatıyor. Tüm bu oyunlar ücretsiz olarak sunulurken, yarışmalarda kazananlara forma ve çeşitli hediyeler veriliyor.

Fuar, 31 Ağustos'a kadar devam edecek. Hem çocuklar hem de yetişkinler için keyifli anlar vaat eden bu etkinlikler, Kahramanmaraş’ın kültürel zenginliğini ve toplumsal bağlarını güçlendirmeyi hedefliyor.

Editör: Yunus Firdevsoğlu