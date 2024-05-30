Ünal, milli kültür unsurlarımızın dünü, bugünü ve geleceği hakkında Türk Edebiyatı Vakfı üyelerine ve katılımcılara önemli bilgiler aktardı. Konuşmasında, milli kültürün korunması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda yapılması gerekenlere dikkat çeken Ünal, geçmişin değerlerine sahip çıkmanın ve bu değerleri günümüz koşullarında yaşatmanın önemine vurgu yaptı.

Katılımcılar, Ünal’ın zengin bilgi ve deneyimlerini dinlemekten memnuniyet duyduklarını ifade ettiler. Sohbetin sonunda, Ünal’a katkılarından dolayı teşekkür edilerek plaket takdim edildi.