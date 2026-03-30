Kitabın ve bilginin dönüştürücü gücüne dikkat çekilen haftanın açılışı, anlamlı bir ziyaretle başladı. Kutlamalar kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürü ve beraberindeki heyet, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer’i makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen buluşmada, farkındalık oluşturmak amacıyla bir süre kitap okunarak kütüphanelerin birey üzerindeki iyileştirici etkisine dikkat çekildi.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette konuşan Vali Mükerrem Ünlüer, kitapların insan hayatındaki yerine vurgu yaparak, şu ifadeleri kullandı:

“Kütüphaneler sadece bilgiye ulaşma noktaları değil, aynı zamanda bireyin kendini geliştirdiği, ruhunu dinlendirdiği ve geleceğini inşa ettiği mekânlardır. ‘İyileştiren Kütüphane’ teması, bu yönüyle son derece anlamlı. Okuyan bir toplum, her alanda güçlü bir toplumdur” ifadelerini kullandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Eshabil Yıldız ise yaptığı açıklamada, kütüphanelerin değişen ve gelişen yapısına dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Artık kütüphaneler sadece kitapların bulunduğu yerler değil; aynı zamanda sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetlerin merkezi haline gelmiştir. Bu hafta boyunca düzenleyeceğimiz etkinliklerle, toplumun her kesiminde okuma alışkanlığını yaygınlaştırmayı ve kütüphanelere olan ilgiyi artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Kahramanmaraş’ta Kütüphane Haftası kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerin, kitapla kurulan bağı güçlendirmesi ve toplumda kalıcı bir farkındalık oluşturması bekleniyor. Kentte bilgiyle iyileşen bir gelecek için atılan bu adımlar, büyük takdir topluyor.