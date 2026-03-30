Onikişubat ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle bir evde yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevlerin çevredeki diğer evlere sıçramasını önledi. Yoğun çaba sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sırasında evde bulunan 1 kişi yaralanırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumuna ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin ekipler tarafından inceleme başlatıldı.