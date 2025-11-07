Kahramanmaraş Edebiyat ve Sanat Derneği MESDER ile Ulusal Kadın Yazarlar Derneği UKAYDER’in birlikte hazırladığı programda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başdanışmanı Burhan Sakallı ve Büyükşehir Belediyesi Kültür Şube Müdürü Harun Kadıoğlu; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Doğan; Onikişubat Belediyesi Başkan Yardımcısı Ramazan Kibar ve başvuru sorumlusu ve Edebiyat Şehri UNESCO Direktörlüğü vazifesini yürütecek olan Doç. Dr. Elif Kocagöz, Prof. Dr. Selim Somuncu, Dr. Öğr. Üyesi Stefan Rathert ile Prof. Dr. Yakup Poyraz ve Öğr. Gör. Mesut Bilginer yer aldı.

Şair ve yazarlarla birlikte çok sayıda katılımcının bulunduğu toplantıda kentin edebî mirasının uluslararası alanda tescillenmesinin haklı gururu paylaşıldı; bu unvanın Kahramanmaraş’ın kültürel kimliğini daha da güçlendireceği vurgulandı.

Kahramanmaraş, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na “Edebiyat Şehri” unvanıyla katılarak Türkiye'de bu alanda tescillenen ilk şehir oldu.

Şehir, köklü edebî birikimini ulusal ve küresel düzeye taşıyarak kültürel kimliğine seçkin bir başarı daha ekledi.

MESDER ile UKAYDER’in hazırladığı programın açılış konuşmasında, elde edilen başarının baş mimarı olan Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fırat Görgel ve Kültür, Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan’ı ve belediyenin çalışmalarına destek veren tüm kesimleri tebrik eden Ramazan Avcı, şehrin edebiyat kimliğine ve bugünkü edebî unsurlarına dair yaptığı kapsayıcı konuşmanın ardından sözü ev sahiplerine ve misafirlere devretti.

MESDER Yönetim Kurulu Başkanı Ali Avgın, kentin bu büyük başarısının haklı gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Avgın, 2018'den bu yana UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na katılma idealini yeşerten, bu sürece emek ve destek veren başta Büyükşehir Belediyesi ve Kültür, Spor ve Turizm Daire Başkanlığı olmak üzere tüm paydaşlara, üniversitelere, kamu kuruluşlarına ve kalemiyle katkı sunan tüm edebiyatçılara şükranlarını sundu.

Avgın, "Şehrimiz edebi kimliğini ulusal ve uluslararası platformlarda belirginleştirerek unvanlarına bir yenisini daha kattı. Hayırlı olsun." dedi. Büyükşehir Belediyesi'nin bu zaferi görkemli bir şekilde kutlayacağını belirten Avgın, şair ve yazarlar olarak içlerindeki coşkuyu dizginleyemediklerini, bu nedenle mütevazı bir kutlama tertip ettiklerini ifade etti ve MESDER'in, kentin edebiyat nabzını canlı tutma ve edebî gündemleri besleme misyonunu bundan sonra daha büyük bir sorumlulukla sürdüreceğini vurguladı.

Kutlama etkinliğinde söz alan UKAYDER Başkanı Kadriye Kırdök, heyecanlarını dile getirerek, "Resmi kurumlar elbette geniş katılımlı kutlamalar yapacaklar, ancak biz bu sevincimizi minik, öz ve mütevazı bir törenle taçlandırmak istedik." dedi.

Kırdök, derneklerinin herhangi bir cinsiyet ayrımı gütmediğini, asıl amaçlarının bu coğrafyada kadın olmanın ve özellikle kadın yazar olmanın güçlüklerine dikkat çekmek olduğunu belirtti.

Kadın yazarların güçlendirilmesi, gençlerin edebiyata yönelmesi ve yeni nesil yazarların yetişmesi için çalıştıklarını belirten Kırdök, "Şehrimizin bu unvanı alması sorumluluklarımızı daha da artırdı." diyerek edebiyatın kapsayıcılığı ve kuşatıcılığı için çalışacaklarını ifade etti ve süreçte emeği ve katkıları olan tüm kesimleri kutladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başdanışmanı Burhan Sakallı, Kahramanmaraş'ın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olması ve Edebiyat Şehri olarak tescil edilmesi nedeniyle Kahramanmaraş’ı ve Kahramanmaraşlıları tebrik etti.

Şehrin edebiyat şehri olmasına her anlamda katkı sağlayan geçmişteki edîpleri rahmetle anarak konuşmasına devam eden Sakallı, unvanın alınmasındaki zahmetli süreçte emeği geçen paydaşlara, akademisyenlere ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkürlerini iletti.

Önümüzdeki günlerde Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın talimatlarıyla “UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Edebiyat Şehri Stratejik Eylem Planını” hayata geçireceklerinin müjdesini veren Sakallı, asıl zorlu kısmın şimdi başladığının farkında olarak çalışmalarını planladıklarını ve üniversiteler, ilçe belediyeleri, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri gibi şehrin tüm paydaşlarıyla birlikte Kahramanmaraş'a yakışır çalışmaların kesintisiz devam edeceğini ifade etti.

Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Kibar, Kahramanmaraş'ın UNESCO Edebiyat Şehri unvanıyla taçlandırılmasının haklı onurunu yaşadıklarını ifade etti.

Kibar, "Bu unvan sadece bir etiket değil; asırlardır bu topraklarda şekillenen şiirin, sözün ve insan ruhunun güçlü bir göstergesidir." sözleriyle kentin edebi derinliğine vurgu yaptı.

Kibar, Aşık Mahsuni'den Necip Fazıl'a, Abdurrahim Karakoç'tan Cahit Zarifoğlu'na uzanan kuvvetli bir edebi damara sahip olan kentin artık uluslararası kültürel etkileşimin de merkezi olacağını kaydetti.

Bu başarının kentin ortak ruhunun sonucu olduğunu belirten Kibar, emeği geçen herkese teşekkür etti ve sözlerini, "Kahramanmaraş artık dünyaya edebiyatla sesleniyor. Bu sesin samimiyetin, geleneğin ve insan sevgisinin sesi olmaya devam edeceğini biliyoruz." diyerek tamamladı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na edebiyat alanında Türkiye'den katılan ilk şehir olmanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Sürecin kolay olmadığını ve yıllardır devam eden bir hikayesi bulunduğunu belirten Rektör Yasım, Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde yürütülen çalışmalara KSÜ olarak katkı sunmaktan mutluluk duyduklarını ve şehrin bu yeni kimliğini güçlendirmek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Rektör Yasım, son olarak unvanın alınmasının geçmişteki ve günümüzdeki edebiyatçılar, şairler ve yazarlar sayesinde olduğunu belirterek, şehrin edebiyat camiasını kutladı.

Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek sözlerine başlayan Kahramanmaraş UNESCO Edebiyat Şehri Direktörü Doç. Dr. Elif Kocagöz şu ifadeleri kullandı:

“Yaratıcı şehir, yetenek, yatırım ve ziyaretçi çeken ve endüstrilerin ihtiyaç duyduğu inovasyonlara ilham ve destek veren bir sosyo-ekonomik ortamı; sakinlerine mutlu ve güven içerisinde yaşayabileceği bir şehir için yenilikçi çözümler üretebilen bir ekosistemi; aynı zamanda kültürel ve ekolojik mirasını koruyarak geliştirebilen ve geleceğe taşıyabilen bir yapıyı ifade ediyor.” dedi.

Yaratıcı şehirlerde kültür ve yaratıcılığın kalkınmanın merkezine yerleşerek, yalnızca kültür endüstrisinin değil, tüm endüstriyel ve sosyal sistemlerin gelişiminde bir kaldıraç olarak başrolde olduğunu belirten Kocagöz, bu doğrultuda hem UNESCO nezdinde hem de yerelde çalışmalarını sürdüreceklerini ve paydaşlara destek sunmaya devam edeceklerini söyledi.