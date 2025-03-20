HATAY (AA) - Unico Sigorta, Hatay İskenderun'daki Mevlana İlkokulu'nda 500, Kadınana İlkokulu'nda ise 300 öğrenci kapasiteli 2 yemekhanenin yapımına destek oldu.

6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından ihtiyaçların devam ettiği deprem bölgesinde yardım çalışmalarını sürdüren Unico Sigorta, İskenderun'da okul çağındaki çocukların sağlıklı beslenmesine katkı sağlamak amacıyla yeni bir projeyi hayata geçirdi.



Sosyal girişimci ve şef Ebru Baybara Demir liderliğinde, afet bölgesindeki çocuklara sıcak ve sağlıklı yemekler sunmayı hedefleyen "Gönül Mutfağı" sosyal sorumluluk projesine destek veren Unico Sigorta, Hatay İskenderun'da okul çağındaki 800 çocuğa sıcak ve sağlıklı yemek imkanı sundu. Şirket, bu kapsamda çocukların sağlıklı beslenme rutinlerini iyileştirmeyi amaçlıyor.

İki okulda ayrı yapılan yemekhanelerin açılış törenlerine şef Ebru Baybara Demir, Unico Sigorta Üst Yöneticisi (CEO) Ender Güzeler, Unico Sigorta çalışanları ve okul yöneticileri katıldı.

Kadınana İlkokulu'ndaki açılış töreninde konuşan Unico Sigorta CEO'su Ender Güzeler, Demir'in, afetin ilk gününden itibaren gönüllülerle birlikte binlerce kişiye sıcak yemek ulaştırdığını kaydetti.

Güzeler, Demir'in Gönül Mutfağı projesi aracılığıyla afetten etkilenen insanlara umut olduğunu kaydetti.

Bu umudun bir parçası olmak üzere yola çıktıklarını aktaran Güzeler, "6 Şubat 2023'te yaşadığımız büyük deprem felaketi hepimiz için derin izler bıraktı. Ancak biz Unico Sigorta olarak böyle zor zamanlarda bir arada olmanın, el ele vererek yaraları sarmanın ne kadar kıymetli olduğunu çok iyi biliyoruz." dedi.

Güzeler, deprem bölgesinde hayatı yeniden inşa ederken, çocukların geleceğine katkıda bulunmayı da en büyük sorumluluklarından biri olarak gördüklerini söyledi.

Bu bilinçle yapımına destek oldukları 2 ilkokul yemekhanesiyle bine yakın öğrencinin sıcak yemeğe ulaşmasına katkı sağladıklarını aktaran Güzeler, "Ancak bu projeye yalnızca bir yemekhane projesi olarak bakmıyoruz. Çocuklarımızın umutlarını yeşertmek, onlara sağlıklı bir gelecek sunmak ve aynı zamanda 50 kadına istihdam yaratan önemli bir adım olarak görüyoruz." diye konuştu.

Güzeler, Unico Sigorta olarak toplumsal sorumluluklarını yerine getirirken çocukların yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Açılışı yapılan yemekhanelerin kendileri için bir başlangıç olduğunu belirten Güzeler, şunları kaydetti:

"Bu değerli projenin sadece bugün değil gelecekte de çocuklarımızın sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürdürebilmesi için bir örnek oluşturmasını diliyoruz. Dayanışma ve iyilikle büyüyen bu hareketin daha geniş kitlelere ulaşarak yaygınlaşması, daha fazla çocuğumuzun beslenmesine katkı sağlaması ve böylece ülkemizin geleceğini güçlendirmesi en büyük temennimiz. Çünkü biliyoruz ki sağlıklı beslenen her çocuk güçlü ve umut dolu bir geleceğin temel taşıdır."

Güzeler, Gönül Mutfağı'nın kendisi için iyiliğin, iyilik yapmanın, dayanışmanın, sevginin, kucaklamanın bir terimi haline, bir deyimi haline geldiğini söyledi.

Şef Ebru Baybara Demir de 6 Şubat 2023'ten bu yana gönüllülerle beraber İskenderun'da "Gönül Mutfağı" çatısı altında sıcak yemek dağıtımı başta olmak üzere mevcut ihtiyaçlar karşısında çözümün bir parçası olmak için çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

Açılış töreninin ardından Unico Sigorta çalışanları, çocuklara yemek servisi yaparak hediyeler dağıttı.