Bir süredir astım hastalığıyla mücadele eden 69 yaşındaki ünlü sinema sanatçısı Ahu Tuğba ABD'nin Miami şehrindeki evinde hayatını kaybetti. Tuğba'nın kızı Anjelik, annesinin ölümünü doğruladı.

"Polise kızı Anjelik haber vermiş"

Gazeteci Hakan Solaker yaaptığı açıklamada, Ahu Tuğba'nın rahatsızlandığı sırada evde kızı Anjelik'in olduğunu, polise de kendisinin haber verdiğini söyledi.

"Evinde ölü bulundu"

Solaker, açıklamasında "Şimdi Amerika Miami'den üzücü bir haber aldım. Yakın dostum Nur Hekimci aradı ve maalesef ünlü sinema sanatçısı Ahu Tuğba'nın evinde öldüğünü bildirdi. Evde kızı Anjelik varmış ve durumu polise kızı haber vermiş." dedi.

Sanatçı Nuri Alço da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla haberi doğruladı.