Onikişubat Belediyesi ev sahipliğinde üç gün boyunca motosiklet tutkunlarını bir araya getirerek unutulmaz anlar yaşatan Motofest 2025 Konserlerle son buldu.
Festivalin kapanışında Türk Chopper Kahramanmaraş Motosiklet Kulübü Başkanı Murat Demirtaş, etkinliğin motosiklet kültürüne katkısını vurgulayarak, “Bu festival, motosiklet tutkunlarını bir araya getirerek büyük bir aile olmamızı sağlıyor” dedi.
Festivalin müzik ayağında ise Touche Grubu ve ünlü sanatçı İlyas Yalçıntaş sahne aldı.
Yalçıntaş, sevilen şarkılarıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Konser sırasında vatandaşlar doyasıya eğlenirken, festival alanı müzik ve coşku dolu anlara sahne oldu.