Bölgenin en kapsamlı Konteyner ve Prefabrik Yapı üreticisi Pişkin Çelik, Deprem sonrası vatandaşların siparişlerine yetişebilmek için seri üretime geçti.

Basın mensuplarına konuşan Pişkin Çelik sahibi Tamer Pişkin, 1997’de kurulmuş bir İstanbul firmasıyız. Yaşanan deprem sebebiyle Elbistan’a gelerek hemşerilerimize destek olmak, konteyner ve prefabrik evleri yapıp yardımcı olmak istedik. Pişkin Çelik’i yıl 1997’de İstanbul’da Haramidere Sanayi Sitesinde kurduk, daha sonra büyüyerek 100 metrekare atölyeden 500 metrekare atölyeye kadar geldik. Orada da kabuğumuza sığmayarak 5 yıl önce Elbistan’da Organize Sanayi Bölgesi’nde yatırıma başladık. Şu an altı bin metrekare alandayız, üç bin metre kapalı alan olacak. Burada sanayi hizmetleri, depremden kaynaklı olarak konteyner evler, çelik evler gibi bu tarz imalatlar yapacağız burada. Elimizden ne geliyorsa hemşehrilerimize faydalı olmak amacıyla bu şekilde hizmetler vereceğiz dedi.

Konteynerlerin özellikleri, bizim kullandığımız profiller et kalıp profillerden oluşuyor. 80’e 80 gibi 40’a 60 ve 40’a 80 gibi dolu malzemelerden kullanıp yeni üretime boardex dediğimiz bir malzeme ile başladık. Şu an panel de yaptığımız ürün var ama yaşam alanı kaliteli olsun, insanlar üzülmesin, günümüzde yapılan konteyner imalatlarında ki gibi, çünkü akmalar var panellerde çatıda akma olmaması için bu tarz imalatlara başladık diyen Tamer Pişkin, İnsanlar deprem görerek yorulduğu için, ekonomik sıkıntı yaşadığı için çünkü işin içinde ciddi bir meblağ var uzun ömürlü üretimler yapıyoruz, on yıl yirmi yıl ne kadar isterlerse kullansınlar. Burada görmüş olduklarınız panelli malzeme, insanlar yürüdüğü zaman sarsıntı, titreme hissetmeyecek. Çeşitli modeller var müşteri nasıl talep ederse bizden o şekilde yapıyoruz dedi.

Bizim buraya gelmemizin amacı; personel buradan, malzeme buradan olduğu için Elbistan’ı kalkındırmak. Üretimi İstanbul’da da yapıp getirebilirdik fakat hem nakliye bedeli maliyetli hem de buradan daha faydalı olacağını düşündüğümüz için bu şekilde devam ediyoruz diyen Pişkin, Çelik evler veya büyük ebatlardaki konteynerları müşterinin talebi doğrultusunda gidip kendi alanlarında, kendi bahçelerinde veya bağ evlerine gidip bu tarz imalatlar yapacağız. Depremi baz alacak olursak bizden alakasız olarak panel fiyatlarında, demir fiyatlarında günübirlik fiyat artışı var. Bu sektöre ilk başladığımızda fiyatlar ciddi manada ucuzdu fakat şu an tam tersi derecede ve bundan biz de rahatsızız. Devletimiz de bizlere yardımcı olsa bizde aynı şekilde ekonomik anlamda insanlara yardımcı olmuş oluruz. Çünkü firmanın kazancı sabit yani biz 100’e de yapsak sabit 80’e de yapsak firmanın kazancı sabit. Ama bunu maliyetleri düşürmek için bazı alternatif ürünlere başlayacağız, daha kaliteli ve daha hesaplı şeyler yapmaya uğraşacağız artık dedi.



Konteyner veya prefabrik ev yaptırmak isteyen insanlar bir an önce hızlı bir şekilde ciddi firmaları bulmalılar diyen Tamer Pişkin, Şu an piyasada çok kişi yapıyor bunu, bu yüzden görmeden bilmeden güvenmeden, fiyatının ucuzluğuna kanarak bunlara para vermesin halkımız. Çünkü bu malzeme zaten dolandırıcılık niteliğinde bir malzeme olmuş oluyor. Bizzat giderek imalatları, üreticileri görsünler, zaten gördüklerinde insanımız anlayacak kaliteli olup olmadığını. Ve son olarak bizden istenilen siparişi iki üç gün içerisinde teslim ediyoruz dedi.

PİŞKİN ÇELİK

Metal,Çelik Konstrüksiyon

Tamer Pişkin

0 542 261 5437

ÜRETİM: Çiçek OSB Mh. 101 Sokak No:3, ELBİSTAN – KAHRAMANMARAŞ

ADRES: Mehmet Nezih Özmen Mah, Yılmaz Sokak, NO:6/A Güngören – İSTANBUL

TEL : 0 (542) 261 54 37

E-MAİL:[email protected]

