İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden ayrıntıları paylaştı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucu, İstanbul Kağıthane ve Beylikdüzü ilçeleri ile Ankara’nın Güdül ve Gölbaşı ilçelerinde 10 ayrı adres ve 4 ayrı araca operasyon düzenlendiğini belirtti.

Bu operasyonlarda 1 ton 23 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonlarda uyuşturucu madde üreten 1'i yabancı uyruklu 6 imalatçı yakalandı.

Yerlikaya, "Bu mücadelemizi kimler engellemeye çalışıyorsa, kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını istiyorsa, onların o düzenlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz. Ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız" dedi.