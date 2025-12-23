Cihan, yaşananlardan sonra hiçbir şeyin eskisi gibi devam edemeyeceğinin farkındadır. Bu nedenle Alya’nın konakta kalmasına kesin bir şekilde karşı çıkar.

Boran bu karara sert tepki gösterse de Cihan’ın kararlılığı karşısında geri adım atmak zorunda kalır. Alya meselesinde sözünü geçiremeyen Boran, bu kez dava sürecinde kontrolü tamamen eline almak için harekete geçer.

Diğer tarafta Kaya’nın umursamaz ve dikkatsiz tavırları, onu adım adım izleyen Sadakat’in dikkatinden kaçmaz. Kaya’nın açıkları, Sadakat’in şüphelerini güçlendirirken Zerrin’in saklandığı yeri öğrenmesiyle olaylar bambaşka bir boyuta taşınır. Ancak Sadakat’i asıl sarsan gerçek, Zerrin’in bebeğinin Kaya’dan olduğunu öğrenmesi olur.

Kaya, annesinin üzerindeki baskısını artırarak durumu kontrol altında tutmaya çalışsa da en büyük tehlikenin nereden geleceğinin farkında değildir. Arkasından yaklaşan ihanet, Kaya için geri dönüşü olmayan sonuçların habercisidir.

Zerrin’in aniden başlayan sancıları ise tüm planları altüst eder. İçinde bulundukları durum giderek daha karmaşık ve tehlikeli bir hâl alırken, atılan her adım onları kaçınılmaz bir felakete biraz daha yaklaştırır.