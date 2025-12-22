Toplam 207 üyenin sandık başına gittiği seçimde; 95 oy alan Mustafa Kırbaş’a karşı 112 oy toplayarak çoğunluğu sağlayan İsa Nedirli, odanın yeni başkanı seçildi. Bu sonuçla birlikte yaklaşık 4 yıldır görevini sürdüren Mustafa Kırbaş, başkanlık sorumluluğunu Nedirli’ye devretti.
Seçime yalnızca 2 gün kala adaylığını açıklayan İsa Nedirli’nin elde ettiği başarı, seçim sürecinin dikkat çeken detayları arasında yer aldı.
Kazanan Yönetim Kurulu Asil Listesi
-
İsa Nedirli
-
Abdullah Havan
-
Ali Tekin
-
Bahadır Kısacık
-
Emine Alben Sever
-
Selçuk Ağca
- Selda Yolaçan
Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
- Elvan Ertürkmen
- Hüseyin Bozkurt
- İlker Yüce
- Kamil Abdurahmanoğlu
- Mehmet Turna
- Özgür Kekilli
- Tuğba Başkonuş
- Genel Kurul Üyeleri
- İsa Nedirli
- Adem Bardak
- Ali Arda Işıkber
- Mustafa Kızılşimşek
- Nurettin Paksoy
- Remzi Kırıcı
Seçim, Kahramanmaraş Ziraat Mühendisleri Odası binasında gerçekleştirildi.