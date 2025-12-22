​Toplam 207 üyenin sandık başına gittiği seçimde; 95 oy alan Mustafa Kırbaş’a karşı 112 oy toplayarak çoğunluğu sağlayan İsa Nedirli, odanın yeni başkanı seçildi. Bu sonuçla birlikte yaklaşık 4 yıldır görevini sürdüren Mustafa Kırbaş, başkanlık sorumluluğunu Nedirli’ye devretti.
Seçime yalnızca 2 gün kala adaylığını açıklayan İsa Nedirli’nin elde ettiği başarı, seçim sürecinin dikkat çeken detayları arasında yer aldı.

​Kazanan Yönetim Kurulu Asil Listesi

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

  • Elvan Ertürkmen
  • ​Hüseyin Bozkurt
  • ​İlker Yüce
  • ​Kamil Abdurahmanoğlu
  • ​Mehmet Turna
  • ​Özgür Kekilli
  • ​Tuğba Başkonuş
  • ​Genel Kurul Üyeleri
  • ​İsa Nedirli
  • ​Adem Bardak
  • ​Ali Arda Işıkber
  • ​Mustafa Kızılşimşek
  • ​Nurettin Paksoy
  • ​Remzi Kırıcı

​Seçim, Kahramanmaraş Ziraat Mühendisleri Odası binasında gerçekleştirildi.

Whatsapp Image 2025 12 22 At 22.07.11 (1)