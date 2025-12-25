Kanal D’nin her pazartesi izleyiciyi ekran başına kilitleyen iddialı dizisi Uzak Şehir, 44. bölüm fragmanıyla sosyal medyayı salladı. Cihan ve Alya arasındaki dengelerin tamamen değiştiği yeni tanıtımda, Albora konağında yer yerinden oynuyor. İşte Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı ve detaylar...

Cihan Albora’dan Ezber Bozan Hamle!

Son bölümde Alya’nın konaktan ayrılmasıyla tırmanan gerilim, yerini büyük bir itirafa bırakıyor. Boran’ın baskılarından ve Alya ile uzak kalmaktan yorulan Cihan, herkesin önünde beklenen açıklamayı yapıyor: "Alya artık benim helalim!"

Yeni Bölümde Neler Olacak?

Cihan’ın kararı karşısında çılgına dönen Boran, kontrolü yeniden ele almak için tehlikeli adımlar atmaya hazırlanıyor.

Bebeğin Kaya’dan olduğunu öğrenen Sadakat’in tepkisi merakla beklenirken, Zerrin’in ani sancıları olayların seyrini değiştiriyor.

Cihan’ın sahiplenici tavrı sonrası Alya, Albora topraklarında kendine nasıl bir yer bulacak?

Uzak Şehir 44. bölümüyle 29 Aralık Pazartesi saat 20.00’de Kanal D’de!