Burada valilik hatıra defterini imzalayan Başkan Vardan Vali Ünlüer’in makamında beraberindeki heyetle birlikte istişarelerde bulundu.

Ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve ekibini ziyaret Eden Başkan Vardan ve beraberindekiler burada kent adına istişarelerde bulundu.

Daha sonra Tusaş’ın Türkoğlu İlçesindeki Uçak Parçası Üretim Tesisinde bir takım incelemelerde bulunan Başkan Vardan burada yetkililerden işleyişle ilgili bilgiler aldı.

Son olarak KMTSO il binasında kent protokolü ve ilgililerle bir araya gelen TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan burada TUSAŞ’IN son durumu hakkında bilgiler vererek yapılması gerekenler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt