Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş, afetin 2'nci yılında dron ile görüntülendi.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu kentte yürütülen çalışmalar devam ediyor.

6 Şubat depremlerinde binlerce binanın yıkıldığı Kahramanmaraş, afetin 2'nci yılında havadan görüntülendi.

Depremin hemen ardından Dulkadiroğlu ilçesindeki Yeni Hükümet ve Trabzon bulvarlarında çekilen görüntüler ile aradan geçen 2 yılda çekilen yeni görüntüler karşılaştırıldığında bölgede yükselen binalar ve yapılan çalışmalar dikkati çekiyor.