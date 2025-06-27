Uzlaştırma sürecinde 8 uzlaştırmacı görev aldı. Yapılan görüşmeler sonucunda, yaşları 0-18 arasında değişen ve çocuk evlerinde barınan 92 çocuk için önemli ihtiyaçların karşılanması kararı alındı.

Bağış kapsamında kuruma;

Su sistemleri için genleşme tankı ve kum filtre sistemi,

10 baza ve 10 yatak,

Çim biçme makinesi,

5 telsiz telefon,

20 futbol topu, 10 basketbol topu, 20 voleybol topu, 3 voleybol filesi, 5 çift kaleci eldiveni,

Elektrikli süpürge ve çamaşır makinesi teslim edildi.

Ayrıca çocukların moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla bir yıl boyunca doğum günü kutlamaları için müzik grubu hizmeti de satın alındı.

Bağışların teslimi, Samsun 19 Mayıs Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Tören kapsamında, haziran ayında doğan çocukların doğum günü kutlaması da yapıldı.

Törende konuşan Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, uzlaştırmanın sadece yasal bir prosedür olmadığını, aynı zamanda toplumsal barışı ve vicdanı temsil ettiğini vurguladı. Kılıç, "Hukukun amacı yalnızca ceza vermek değil, bozulan barışı onarmaktır. Anadolu kültüründe yer alan 'gönül alma', 'barıştırma' ve 'helalleşme' geleneğinden ilham alan uzlaştırma sistemi, mağdura kendini ifade etme, faile ise pişmanlık ve toplumla barışma fırsatı sunar." dedi.

Son 5 yılda sadece Samsun'da 12 bin dosyada uzlaşma sağlandığını hatırlatan Kılıç, bu süreçte LÖSEV, Mehmetçik Vakfı, AFAD, Türk Kızılay, TEMA Vakfı ve Çocuk Esirgeme Kurumu gibi birçok sivil toplum kuruluşuna da maddi ve ayni bağışların yapıldığını belirtti. Kılıç, "2024 yılında 266 bin, 2025 yılında ise 163 bin liralık bağış toplumsal kalkınmaya katkı sağlamıştır." diye konuştu.

Programda, Uzlaştırma Bürosu Cumhuriyet Savcıları Sedat Turan ve Nurullah Durak, Samsun 19 Mayıs Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Mehmet Akif Zengin ve kurum personeli de hazır bulundu.