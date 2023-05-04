Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte güneşli hava da kendini iyiden iyiye göstermeye başladı. Özellikle bahar alerjisinin artış gösterdiği bu dönemde ciltler daha da hassaslaşıyor.

Uzmanlar güneş kreminin hem bahar döneminde hem de güneşli günlerde kullanılmasını önemle tavsiye ediyor.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Luna Klinik Doktorlarından Medikal Estetik Dermatoloji Uzmanı Uzman Doktor Hüsniye Önelmiş, bahar alerjisine karşın alınması gereken önlemleri ve güneş kreminin öneminden bahsetti.