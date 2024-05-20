Deprem üssü Kahramanmaraş’ta yıkım çalışmaları devam ederken çalışma alanlarından çıkan tozlar birçok sağlık problemini de beraberinde getiriyor.

Özellikle göz sağlığını da olumsuz etkileyen tozlar kişinin yaşam kalitesinde ciddi düşüşlere de neden olabiliyor.

Özel Uğur Göz Hastanesi, deprem sonrası süreçte göz sağlığının korunması için bölge halkına yönelik bilgilendirme ve tedavi hizmetlerine devam etmektedir. Uzmanlar, halkın göz sağlığına gereken önemi vermesi gerektiğini vurguluyor ve bu tür durumlarda erken müdahalenin önemine dikkat çekiyor.

Özel Uğur Göz Hastanesi göz hastalıkları uzmanı Opr. Dr. Gökhan YÜZBAŞI, yıkım alanlarından yayılan tozların göz sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini anlattı.