Kahramanmaraş’ta etkisini artıran sıcak hava dalgası, termometreleri 42 dereceye kadar çıkardı. Nem oranının da yükselmesiyle birlikte hissedilen sıcaklık daha da artarken, vatandaşlar serinlemek için farklı alternatiflere yöneldi.

Şehir merkezindeki parklar ve gölgelik alanlar dolup taşarken, bazı vatandaşlar yüzme havuzlarını tercih etti. Serin hava arayanlar ise yüksek rakımlı bölgeler ile baraj kenarlarına akın etti. Özellikle akşam saatlerinde mesire alanlarında yoğunluk gözlendi.

Meteoroloji yetkilileri, sıcak havanın hafta sonuna kadar etkisini sürdüreceğini belirterek “Günün en sıcak saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın, bol sıvı tüketin” uyarısında bulundu. Uzmanlar, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunanların güneş altında uzun süre kalmaması gerektiğini vurguladı.

Kent genelinde belediye ve ilgili kurumların, sıcak havaya karşı vatandaşı bilgilendirmeye yönelik anons ve duyurularını artırdığı öğrenildi.