6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler, deprem sigortasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) kapsamındaki sigortaya olan talep, felaketin ardından önemli ölçüde artış gösterdi. Daha önce birçok kişi tarafından göz ardı edilen DASK, yaşanan yıkımlardan sonra maddi kayıpları karşılamada sağladığı faydalarla dikkat çekti.

Felaket sonrasında, DASK güvencesine sahip olan vatandaşlar, sigortanın önemini somut bir şekilde deneyimledi. Uzmanlar, depremlerin zamanını ve yerini öngörmenin mümkün olmadığını vurgulayarak, sigortanın bir tercih değil, zorunlu bir ihtiyaç olduğunu hatırlatıyor.

Vatandaşların mağduriyetlerini önlemek ve olası risklere karşı tedbir almak amacıyla, zorunlu deprem sigortası yaptırmanın hem bireysel hem de toplumsal güvenlik açısından kritik bir öneme sahip olduğu ifade ediliyor.