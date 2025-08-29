Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, milletimizin bağımsızlık yolunda verdiği kahraman mücadeleye dikkat çekti.

Vali Ünlüer mesajında, 30 Ağustos’un Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık iradesinin en güçlü simgelerinden biri olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Bağımsızlık benim karakterimdir’ sözünde anlamını bulan azim ve kararlılık, 103 yıl önce kazanılan Büyük Zafer ile tüm dünyaya ilan edilmiştir. Milletimizin omuz omuza, yürek yüreğe verdiği destansı mücadele, tarihimizin en şanlı sayfalarından biri olmuştur.”

Ünlüer, Kahramanmaraş’ın 12 Şubat 1920’deki kurtuluş ruhunu da hatırlatarak, 30 Ağustos Zaferi’nin aynı inanç ve cesaretin eseri olduğunu ifade etti:

“Milletimiz; birlik, beraberlik ve inançla her türlü imkânsızlığı aşmış, bağımsızlığını ve geleceğini canı pahasına korumuştur. Bu zafer, sadece askeri bir başarı değil, aynı zamanda milletimizin hürriyet aşkının ve bağımsız yaşama iradesinin ölümsüz bir nişanesidir.”

Mesajında, 30 Ağustos’un genç nesillere de önemli bir miras bıraktığını belirten Ünlüer, şu ifadelere yer verdi:

“Şanlı zafer, birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece aşamayacağımız hiçbir engel olmadığını göstermektedir. Bu vesileyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Tüm hemşehrilerimin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.”