Cumhuriyetimizin kurucusu ve Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete uğurladığımız günün yıldönümünde, saygı, şükran ve rahmetle yad ediyoruz.



Askeri yetenekleri ve devlet adamlığı vasıfları ile çağının en önemli şahsiyetlerinden olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletiyle beraber verdiği hür ve bağımsız bir vatanda yaşama mücadelesiyle de tüm mazlum milletlere örnek olmuştur.



"Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" diyerek millet iradesinin üzerinde hiçbir güç tanımadığını belirten Atatürk’ün bizlere emaneti olan ve “En büyük eserim” dediği Cumhuriyetimizi, daha güçlü, daha kalkınmış daha medeni hale getirmek; O’nun kendi deyimi ile Muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmakla mümkün olacaktır.



Cumhuriyetimizi gelecek nesillere taşıyabilmek için, uğrunda büyük bedeller ödenen yurdumuza ve bağımsızlığımıza her şartta sahip çıkılmalıdır.



Şüphesiz ki, gelecek nesillerimizin de aynı şuur ve inançla, bayrağı bizlerden devralacaklarına, ülkemizi daha müreffeh yarınlara taşıyacaklarına inancımız tamdır.



Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve vatanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi bir kez daha minnet, rahmet ve şükranla anıyor; gazilerimize sağlıklı bir ömür diliyorum.



Ruhları şad olsun.