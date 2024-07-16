15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Kahramanmaraş Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünde program düzenlendi.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” dolayısıyla etkinlikler düzenlendi . Hain darbe girişiminin 8. yıl dönümünde Kahramanmaraşlılar aynı cesaret ve coşkuyla, tek yürek olarak Necip Fazıl Kültür Merkezi’ni doldurdu. Kortej yürüyüşüyle başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından okunan Kuran-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Programa kent protokolü ve vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.

Programda konuşan Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, şu sözleri kaydetti;“Bugün, milli birlik ve beraberliğimizin bir kez daha perçinlendiği, Türk halkının güçlü direnişinin destanlaştığı, özgürlüklere sahip çıkma azminin unutulmaz bir simgesi, dünya toplumlarına ve devletlerine ders veren Milli İradenin Zaferinin, Milletin Zaferinin, Demokrasinin Zaferinin, Milletimizin verdiği büyük ve onurlu mücadelenin 8. yıl dönümü. Bugün yine milletin iradesine, demokrasisine, birlik ve beraberliğine, kasteden hain FETÖ’ye, Kahramanmaraş’ta ve tüm Türkiye’de en ağır darbenin vurulduğu gündür. Ülkenin en önemli kurumlarına sızmış hainlerin saltanat sevdaları uğruna nasıl da en acımasız birer katil olduğunu o gece hep birlikte gördük. Devletini, Milletini, Vatanını korumak için kendilerine teslim edilen silahların, tankların, uçakların, helikopterlerin namlusunu kendi milletine çevirecek kadar hainliğe bulaşmış olan bu örgüt ve bunların arkasında duran, destek veren işbirlikçileri, 15 Temmuz gecesi bir kez daha anladılar ki Asil Türk Milleti İstiklali ve İstikbali uğruna canını ortaya koymaktan hiçbir zaman çekinmeyecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın o gece yaptığı çağrı üzerine ellerinde bayraklarıyla meydanlara, hava limanlarına koşan Aziz Milletimiz göğsünü mermilere, tanklara siper etmiş ülkesine ve demokrasisine güçlü bir şekilde sahip çıktığını tüm dünyaya haykırmıştır. Böylesine kutlu bir mücadele bize, vatan mevz-u bahis olduğunda bu milletin hiç düşünmeden aynı safta birlik ve beraberlik içerisinde omuz omuza duracağını ve ne pahasına olursa olsun vatanından, bayrağından, hürriyetinden, birlik ve beraberliğinden ödün vermeyeceğini bir kez daha göstermiştir.

15 Temmuz aynı zamanda öylesine şanlı bir mücadelenin adıdır ki adeta Çanakkale ruhunun, Kuvâ-i Milliye şuurunun tekrar şahlanarak vücut bulduğunu gösteren tarihi dönüm noktalarından biri olmuştur. Bizler şanlı tarihimize altın harflerle yazılan bu önemli günü hep şerefle yad edecek, bu uğurda şehadete yürüyen tüm şehitlerimizi ve medar-ı iftiharımız gazilerimizi asla unutmayacak, ailelerinin ve yakınlarının daima yanlarında durarak kapımızı ve gönlümüzü onlara her daim açık tutacağız.”