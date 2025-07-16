Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Hain darbe girişiminin 9. yıl dönümünde Kahramanmaraşlılar aynı cesaret ve coşkuyla, tek yürek olarak Necip Fazıl Kültür Merkezi’ni doldurdu.

Kortej yürüyüşüyle başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından okunan Kuran-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Programa kent protokolü ve vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.

Programda konuşan Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, şu sözleri kaydetti;“ “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Kahramanmaraş başta olmak üzere yurdun dört bir yanında vatandaşlarımız bayrağına, iradesine ve istikbaline sahip çıkmıştır” dedi. Vali Ünlüer, Kahramanmaraş’ın tarihi misyonuna yakışır biçimde, o gece demokrasinin yılmaz neferi olduğunu vurgulayarak, “Sütçü İmam’ın izinden giden bu kadim şehir, kurtuluş mücadelesinden aldığı ilhamla 15 Temmuz’da da tarih yazmıştır. Bu kutsal topraklarda yeniden bir diriliş yaşanmış, bağımsızlığımızın bedeli bir kez daha ödenmiştir” ifadelerini kullandı.