Kısa Bir Süre Önce Valiler Kararnamesi İle Kahramanmaraş’a Atanarak Göreve Başlayan Ve O günden Bu Yana Şehrin Tüm Paydaşlarıyla Sık Sık Bir Araya Gelen Vali Mükerrem Ünlüer Kentte Görev Yapan Basın Mensuplarıyla Basın Evinde Bir Araya Geldi.

Vali Ünlüer’e Garnizon Komutanı tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu İl Jandarma Komutanı Gökhan İnan Ve İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman Eşlik Ederken Burada Şehre Dair Bir Süre Sohbet Ettiler.

Burada Bir Konuşma Yapan Vali Mükerrem Ünlüer Kent Basınını Önemsediklerini Söyleyerek Kahramanmaraş İçin Hep Birlikte Çalışacağız İfadelerine Yer Verdi. Toplantı, soru cevap bölümü akabinde sona erdi.