Vali Ünlüer ile Başkan Güngör alanda yürütülen çalışmalara ilişkin yetkililerden son bilgileri aldı

İncelemelere ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Güngör, “Kardeş Azerbaycan tarafından şehir merkezimizde yapılması planlanan konut ve sosyal alanların inşası hız kazandı. Proje kapsamında Hayrullah ve Kurtuluş mahallelerimizde devam eden yerinde dönüşüm çalışmalarını Valimiz Sayın Mükerrem Ünlüer ile yerinde inceledik. Bin bağımsız bölümden oluşacak Azerbaycan Mahallemiz inşallah hızlı bir şekilde tamamlanarak hemşehrilerimize teslim edilecek. Depremin ilk anından itibaren tüm imkân ve kabiliyetiyle yanımızda olan, şehrimize bu mahalleyi kazandıran Azerbaycan hükümetine ve tüm kardeşlerimize canı gönülden teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.