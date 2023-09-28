Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan ve İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman’ın da yer aldığı programda heyet; Andırın Kaymakamlığı, ilçe belediyesi, Adliye ve Mevlana İdris Millet Konağı’nı ziyaret etti.



İlçede yürütülen çalışmalara ilişkin son bilgileri alan Başkan Güngör ve Vali Ünlüer, esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelerek sohbet etti ve taleplerini dinledi.

İlçe ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehir merkezinde ve ilçelerimizde gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde hemşehrilerimizle bir araya gelmeye devam ediyoruz.

Bugün de Valimiz Sayın Mükerrem Ünlüer, Garnizon Komutanımız, Cumhuriyet Başsavcımız, Jandarma Komutanımız ve Emniyet Müdürümüzle Andırın’da kaymakamlık, belediye ve adliyeyi ziyaret ettik.

İlçemizde yürütülen çalışmalara ilişkin son bilgileri aldık. İlçemize kazandırdığımız Mevlana İdris Millet Konağı’nda incelemelerde bulunduk. Esnafımızı iş yerlerinde ziyaret ettik, hemşehrilerimizle bir araya geldik.

Andırın’ın katma değerini yükseltmek için yatırımlarımızı her geçen yıl daha da artırarak sürdürüyoruz.

İnşallah gerçekleştirdiğimiz ve planladığımız yatırımlarla Andırın’ımızın katma değerini daha da artıracağız” ifadelerini kullandı.