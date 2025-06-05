Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kentteki Canlı Hayvan Borsası'nı ziyaret ederek üreticilerle bir araya geldi.

Vali Ünlüer, pazarın nabzını tutarak üreticilerin sorunlarını dinledi ve kurbanlık satışları hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sırasında Vali Ünlüer, hayvan sağlığı ve refahının yanı sıra vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmesi adına yürütülen denetim ve bilgilendirme çalışmaları yerinde incelendi.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Mükerrem Ünlüer, şu ifadeleri kullandı:

"öncelikle herkesin bayramını tebrik ediyorum. İnşallah huzur içerisinde sağlıklı bir bayram geçiririz. Kurban satışlarının nasıl olduğunu, piyasanın nasıl olduğunu, üretici arkadaşların bir sorunları olup olmadığını yerinde görmek için ziyret edelim dedik. Üretici arkadaşların sorunlarını ve satışların nasıl olduğunu öğrenmek istedik”dedi.

Vali Ünlüer, Kahramanmaraş’ta kurbanlık hayvan fiyatlarının komşu illere göre daha uygun olduğunu gözlemlediğini belirterek, "hayvan fiyatlarının ilimizde daha uygun olduğunu gördük. Diğer komşu illere göre bir miktar daha düşük. Üreticilerimiz de belediyemizin belirlediği fiyatlara uygun hareket ediyorlar. Şu ana kadar da biz olumsuz bir durumla karşılaşmadık" ifadelerini kullandı.

Vali Ünlüer, konuşmasının sonunda tüm Kahramanmaraşlıların Kurban Bayramı'nı kutlayarak hayırlı bayramlar dileğinde bulundu.