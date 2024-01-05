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Vali Ünlüer VE Emniyet Müdürü Gökduman, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "Haber", "Çevre ve Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Sidar Can Eren'in "Yoldaş", "Haber" kategorisinde Murat Kula'nın "Filistin'e destek", "Spor" kategorisinde Dursun Aydemir'in "Dünyanın Sultanları" fotoğraflarını oyladı.
"Deprem: Umut" kategorisinden Mehmet Ali Özcan'ın "Depremzede bebekler", "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Belal Khaled'ın "Anneye bakış" fotoğrafını tercih eden Emniyet Müdürü Gökduman, "Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi", "Çevre-Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "Boğaz şahitliği" ve "Spor" kategorisinde Sergei Gapon'un "Sahada isyan" fotoğraflarına oy verdi.
Vali Ünlüer, fotoğraflar arasında seçim yapmakta çok zorlandığını belirterek, "Çok emek verilmiş fotoğraflar bizleri tekrar o günlere götürdü. Böyle acılar bir daha yaşanmasın inşallah." diye konuştu.
Gökduman, Anadolu Ajansının yurt içi ve yurt dışında meydana gelen önemli gelişmelere imza attığını vurgulayarak, " Çok güzel tespitler ve çok güzel fotoğraflar vardı. Seçimlerimizi yaptık emek veren tüm personelleri tebrik ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt