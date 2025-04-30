Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer yayımladığı mesajda;

''Alın teriyle çalışan, üretime katkı sağlayan, hayatı emeğiyle şekillendiren tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum.

Emeğini ortaya koyan her bir vatandaşımız, ister fabrikalarda, ister ofislerde, ister tarlalarda çalışsın ülkemizin gelişimine ve kalkınmasına katkı sağlamaktadır. Emeğiyle hayatı güzelleştiren, toplumsal yapıyı güçlendiren tüm çalışanlarımıza minnettarız.

Birlik, dayanışma ve eşitlik temelinde inşa edilen bir toplumda, çalışanların haklarının korunması, adil ve insan onuruna yakışır koşullar altında yaşamaları, herkesin sorumluluğudur. Her emek, bu toplumun ortak değeridir ve bizler, bu değerlerin korunmasını, yükseltilmesini savunuyoruz.

Günümüzde emeğin kutsallığı, yalnızca ekonomik bir güç değil, aynı zamanda toplumsal barışın, huzurun ve kardeşliğin teminatıdır. Tüm emekçilere, gösterdikleri sabır, azim ve kararlılık için şükranlarımızı sunuyor, hak ettikleri saygı ve değerin her zaman yanlarında olacağına olan inancımızı bir kez daha vurguluyoruz.

Bu anlamlı gün vesilesiyle, tüm çalışanlarımıza aileleriyle ve sevdikleriyle birlikte sağlık, mutluluk, huzur diliyor, vatanımız ve milletimiz için dayanışma ve kardeşlik ruhunun her zaman güçlenmesini ve daim olmasını temenni ediyorum.'' dedi.