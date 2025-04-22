Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ;

''Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu anlamlı günü çocuklara armağan edişinin 105. yıl dönümünü, büyük bir coşku, gurur ve heyecanla kutlamaktayız.

23 Nisan 1920 tarihi, sadece bir meclisin açıldığı gün değil; aynı zamanda Türk milletinin egemenliğini eline aldığı, bağımsızlık ve özgürlük idealine resmen sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktasıdır.

İstiklal mücadelesinin en zorlu günlerinde, milletimizin azim ve kararlılığıyla kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi, halk iradesinin en güçlü temsili olmuş; Cumhuriyetimizin temelleri bu büyük iradeyle atılmıştır.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu kutlu günü çocuklara bayram olarak armağan etmesi, geleceğin teminatı olan yavrularımıza duyduğu sarsılmaz güvenin en açık göstergesidir. 23 Nisan; bu anlamda millet egemenliğinin simgesi olduğu kadar, yarınlarımızın sahibi çocuklarımızın da bayramıdır.

Çocuklarımız, sadece ailelerinin değil; ülkemizin de en değerli hazinesidir. Onları; özgüven sahibi, çağın gerekliliklerine ayak uydurabilen, milli ve manevi değerlerine bağlı, üretken ve sorumluluk bilinci yüksek bireyler olarak yetiştirmek hepimizin ortak görevidir.

Geleceğe umutla bakabilen, tarihine sahip çıkan ve milletine gönülden bağlı bir nesil yetiştirmek, güçlü bir Türkiye’nin teminatıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle; bizlere bu anlamlı günü armağan eden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

Tüm çocuklarımızın ve kıymetli Kahramanmaraşlı hemşehrilerimin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı yürekten kutluyor, sağlık, başarı ve mutluluk dolu bir ömür diliyorum.''

Mükerrem ÜNLÜER

Kahramanmaraş Valisi