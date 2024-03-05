Valimiz Mükerrem Ünlüer, beraberindeki heyet ile birlikte Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde Şehit Mehmet Cantepe Üs Bölgesinde sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensupları ile girilen çatışmada yaralanan Mehmetçiklerimiz P.Söz.Er Halil İbrahim Ergen ve Sağlık Astsubayı Muhammet Eren Karaoğlan’ı evlerinde ziyaret etti.

Kahraman Mehmetçiklerimiz Halil İbrahim Ergen, Muhammet Eren Karaoğlan ve ailelerini ziyaret eden Vali Ünlüer, geçmiş olsun dileklerinde bulunarak gazilerimizin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Vatanın bölünmez bütünlüğü, birlik ve beraberliği için ülkemizin dört bir yanında verdikleri mücadele için kahraman Mehmetçiklerimize şükranlarını sunan Vali Ünlüer, bu uğurda şehit olan Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar ve kederli ailelerine sabr-ı cemil dileğinde bulundu.

Valimiz Mükerrem Ünlüer’e ziyaretlerinde, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan ve İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Müslüm Ferdi Bozkurt eşlik etti.