Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer;

''8 Mart, Birleşmiş Milletler tarafından kadınlara ekonomik ve sosyal alanda eşit hakların tanınmasının 1977'de onaylanmasından bu yana tüm dünyada, bir farkındalık oluşturmak için “Dünya Kadınlar Günü” olarak kutlanmaktadır.

Kadın, bir toplumun temel taşı, ailenin en önemli direğidir. Nesilleri yetiştiren, geleceği şekillendiren bir irfan kaynağıdır.

Türk kadını, tarih boyunca vatanı uğruna fedakârlığın, cesaretin ve kahramanlığın en güçlü timsali olmuştur. Vatanı ve milleti uğruna her daim fedakârlık göstermiş, cesareti ve azmiyle tarih yazmıştır. Yeri gelmiş, Kurtuluş Savaşı’nda Senem Ayşe, Şerife Bacı ve Nene Hatun gibi cepheye mermi taşımış, yeri gelmiş Halide Edip Adıvar gibi kalemiyle milletin bağımsızlık mücadelesine öncülük etmiş, Sabiha Gökçen gibi gökyüzünde destan yazmıştır. Türk kadını, gerektiğinde cephede savaşan bir nefer, gerektiğinde ilim ve irfan yolunda ışık tutan bir rehber olmuş, her alanda milletine hizmet etmeye devam etmiştir.

Geleceğimizi şekillendiren, nesillerimizi yetiştiren kadınlarımızın eğitimde, çalışma hayatında ve toplumun her alanında hak ettikleri değeri görmeleri, onlara duyduğumuz saygının en büyük göstergesidir. Kadınların bilgiyle, emekle ve özveriyle dokuduğu güçlü bir toplum inşa etmek hepimizin sorumluluğudur.

Ülkemize kattıkları değer, ilham veren başarıları ve sarsılmaz duruşlarıyla tüm kadınlarımız, topluma ışık tutan en önemli güçlerimizden biridir. Cesaretleri ve özgüvenleriyle geleceğe emin adımlarla yürürken, genç nesillere ilham olmaya, toplumun her alanında iz bırakmaya devam ediyorlar. Karşılaştıkları zorluklara rağmen yılmadan mücadele eden kadınlarımız, sadece bugünümüzün değil yarınlarımızın da en büyük teminatı olacaklarıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta şehit ve gazi yakını kadınlarımız olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, hayatın her alanında başarılarının ve mutluluklarının daim olmasını temenni ediyorum.''

Mükerrem ÜNLÜER

Kahramanmaraş Valisi