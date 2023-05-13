Sabrın, şefkatin, sevgi ve merhametin timsâli olan Annelik, dünyada hiçbir şeyle kıyaslanamayacak en yüce duygudur. Bu anlamlı gün vesilesiyle annelerimizin “Anneler Günü”nü kutluyorum.

Bizi millet yapan değerlerin her birimizde hayat bulmasında, yaşatılmasında en çok paya sahip annelerimiz, bizlerde sevgiye, güzel ahlaka, erdeme, iyiliğe dair hasletlerin temelini de atan en önemli varlıklarımızdır.

Bunun içindir ki annelerimizi mutlu etmek, emeklerinin boşa gitmediğini göstermek ve gurur duyacakları evlatları olabilmek için onları hoş tutmalı, sevgimizi her fırsatta göstermeli, onlara karşı sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirmeli ve çok kıymetli olduklarını kendilerine daima hissettirmeliyiz.

Peygamber Efendimizin (S.A.V) “Cennet, annelerin ayakları altındadır” sözü, dinimizin annelerimize verdiği önemi ve onlara göstermemiz gereken hürmeti gözler önüne sermesi açısından çok anlamlıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, sevgi, fedakârlık, şefkat ve güven gibi duygularla bizleri koruyup kollayan başta şehit ve gazilerimizin anneleri olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyor, ebediyete intikal eden annelerimize rahmet, hayatta olanlara ise sağlıklı ve hayırlı ömürler diliyorum.