Kısa sürede geniş bir hayran kitlesi edinen ve kendine has mizah anlayışıyla dikkat çeken Var Bunlar, yeni sezonuyla geri döndü. Yapımını Z Medya, yapımcılığını Elif Yakarçelik, senaryosunu ise dizinin başrollerinde yer alan Giray Altınok ve Kerem Özdoğan üstleniyor.

Gündelik hayatın tekdüzeliğinde sıkışan iki yakın arkadaş Samet ve Tufan’ın maceralarını konu alan dizi, bu sezon da sürpriz konuk oyuncularıyla ekrana geliyor.

📺 Var Bunlar’ın üçüncü sezonu, TOD ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

Yeni Bölümlerde Seyirciyi Neler Bekliyor?

Muzip Köylüler 2

Samet, sinemada izlediği filmden memnun kalmayınca bilet parasının peşine düşer. Tufan ise ceza yememek için kaybettiğini sandığı otopark fişini arar.

Halamı Çok Seviyorum

Tufan, yıllar sonra kavuştuğu halasının düğününe Samet’i de götürür. Düğün, halanın Kalamış’taki 3+1 dairesiyle bambaşka bir hal alır.

Sahte 50 Lira

Samet, evine yerleşen Burcu’dan kurtulmaya çalışırken, Tufan ise eline geçen sahte 50 liradan kurtulmanın yollarını arar.

Sürpriz Konuk Oyuncular