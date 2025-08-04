Tedavi sürecinde çeşitli tetkikler nedeniyle yaklaşık 17 bin TL ödeme yapan vatandaş, SGK’nın belirlediği sınırların üzerinde ücret tahsil edildiğini belirterek önce SGK'ye başvurdu. Ancak talebi reddedilince Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) yöneldi.

KDK, başvuru üzerine hastane yönetimiyle temasa geçti ve fazla ücretin iade edilmesi gerektiği yönünde bildirimde bulundu. Hastane ise “dostane çözüm” kapsamında hastadan fazladan aldığı 11 bin 400 TL'yi iade etti.

Bu gelişmeyle birlikte, SGK’nın belirlediği sınırların üzerindeki özel hastane ücretlerinin geri alınabileceği bir kez daha gözler önüne serildi. KDK, vatandaşların sağlık hizmetlerinde mağdur olmamaları için hak arama yollarını hatırlattı.